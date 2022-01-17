Парня ищут волонтеры и сотрудники полиции Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге уже две недели разыскивают 16-летнего Константина Коробицына. Парень пропал 3 января в поселке Глубокое. Сейчас его поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

- Особые приметы пропавшего: черное пальто, черные брюки, черные ботинки, черная шапка, - сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт».

Также волонтеры отмечают, что Константин с собой не взял никаких вещей. Сейчас он может находиться в другом районе или даже городе.

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: светло-русые

Если вы знаете, где может находиться пропавший подросток, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.