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Общество17 января 2022 3:52

В Екатеринбурге две недели разыскивают 16-летнего парня

Константин Коробицын пропал 17 января
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Парня ищут волонтеры и сотрудники полиции Фото: Лиза Алерт

Парня ищут волонтеры и сотрудники полиции Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге уже две недели разыскивают 16-летнего Константина Коробицына. Парень пропал 3 января в поселке Глубокое. Сейчас его поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

- Особые приметы пропавшего: черное пальто, черные брюки, черные ботинки, черная шапка, - сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт».

Также волонтеры отмечают, что Константин с собой не взял никаких вещей. Сейчас он может находиться в другом районе или даже городе.

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: светло-русые

Если вы знаете, где может находиться пропавший подросток, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: Лиза Алерт

Фото: Лиза Алерт