Стали известны подробности смерти пропавшей в Екатеринбурге женщины

Тело женщины нашли дети. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

Стали известны подробности смерти 67-летней екатеринбурженки Любови Сысковой, которая пропала 15 января.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» родственники женщины, Любовь Константиновну нашли дети в районе улицы Селькоровской.

- Мы вообще не понимаем, как она там оказалась, это очень далеко от нашей квартиры. Она просто заблудилась и замерзла. У нее были провалы в памяти. Как Альцгеймер. Никакого криминала тут нет, - рассказал сын Любови Сысковой.

В СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют инцидент.

Напомним, что в субботу днем женщина вышла из дома на улице Крестинского и пропала. О пропаже женщины стало известно днем 16 декабря. Сообщалось, что она может нуждаться в медицинской помощи. Также поиском занималась полиция.