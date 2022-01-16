Пропавшую в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Любовь Константиновна жила на Елизавете. Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Пропавшую в Екатеринбурге 67-летнюю Любовь Сыскову нашли мертвой. Информация об этом появилась в группе отряда «Прорыв». О пропаже женщины стало известно днем 16 декабря. Сообщалось, что она может нуждаться в медицинской помощи. Поиском также занимался отдел полиции № 12.

Фото: ДПСО «Прорыв»

- Найдена, погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - сообщили в отряде.

Накануне Любовь Константиновна ушла из квартиры на Елизавете. Ее пропажу обнаружил сын. В СУ СК по Свердловской области пока не комментируют случившееся.