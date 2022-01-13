Куйвашев высказался против барельефа Сталина на Доме Офицеров

В ЦВО объяснили, что хотели восстановить исторический облик здания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что он против возвращения барельефа Иосифа Сталина на фасад Дома Офицеров ЦВО в Екатеринбурге. Об этом он высказался на пресс-конференции.

- Это здание Минобороны, как бы я ни хотел, я не могу ни снять этот барельеф, ни приказать, это их собственность. Пусть установка этого барельефа будет на совести тех, кто это сделал, - прокомментировал ситуацию глава региона.

Военные объяснили, для чего установили барельеф советского вождя Иосифа Сталина на центральную башню Окружного дома офицеров в Екатеринбурге. Внимательные горожане заметили преображение вчера вечером, как раз в эти дни в здании ведутся работы по ремонту фасада здания.

В декабре 2021 года жители Екатеринбурга заметили, что на центральную башню Окружного дома офицеров вернули барельеф советского вождя Иосифа Сталина. Раньше композиция висела на здании до 1990-х годов двадцатого столетия. По политическим соображениям ее сняли и больше не возвращали в течение почти 30 лет.

В ЦВО объяснили, что барельеф является точной копией того, который висел на фасаде раньше. Военные заявили, что хотели восстановить исторический облик здания.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка