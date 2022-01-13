Куйвашев высказался против барельефа Сталина на Доме Офицеров

В ЦВО объяснили, что хотели восстановить исторический облик здания
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что он против возвращения барельефа Иосифа Сталина на фасад Дома Офицеров ЦВО в Екатеринбурге. Об этом он высказался на пресс-конференции.
- Это здание Минобороны, как бы я ни хотел, я не могу ни снять этот барельеф, ни приказать, это их собственность. Пусть установка этого барельефа будет на совести тех, кто это сделал, - прокомментировал ситуацию глава региона.
Военные объяснили, для чего установили барельеф советского вождя Иосифа Сталина на центральную башню Окружного дома офицеров в Екатеринбурге. Внимательные горожане заметили преображение вчера вечером, как раз в эти дни в здании ведутся работы по ремонту фасада здания.
В декабре 2021 года жители Екатеринбурга заметили, что на центральную башню Окружного дома офицеров вернули барельеф советского вождя Иосифа Сталина. Раньше композиция висела на здании до 1990-х годов двадцатого столетия. По политическим соображениям ее сняли и больше не возвращали в течение почти 30 лет.
В ЦВО объяснили, что барельеф является точной копией того, который висел на фасаде раньше. Военные заявили, что хотели восстановить исторический облик здания.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка