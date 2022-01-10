В уральскую колонию пытались передать телефон и микросхему в сале

Заключенный, которому предназначалась бандероль, приговорен к 2,5 годам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В исправительную колонию № 53 заключенному прислали посылку с салом, в котором были спрятаны телефон и другие запрещенные предметы. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

- Посылка пришла на имя М. 1996 года рождения, осужденного по статье 161 части 1, 2 УК РФ, - говорится в сообщении.

Заключенного приговорили по этой статье к 2,5 годам лишения свободы. Посылку прислали из Дегтярска. Запрещенные предметы в ней нашли 30 декабря в 15:40 сотрудники дежурной смены при выдаче посылки. В сале нашли сотовый телефон, сим-карту, две флеш-карты и одну микросхему.

Ранее, в ноябре 2021 года, осужденному в ИК-46 в Невьянске пытались передать гарнитуру для телефона. Посылку заключенному прислали из Владивостока. Сотрудники нашли наушники в тюбике зубной пасты. Осужденный, которому пришла посылка, отбывает 25-летний срок в колонии строгого режима.

Также восемь сим-карт пытались передать уральскую исправительную колонию № 8. Запрещенные предметы нашли в посылке с чаем, которая пришла из Первоуральска. Известно, что адресатом был осужденный, который отбывает 24,5 года за убийство.

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