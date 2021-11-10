В невьянскую колонию пытались передать наушники в зубной пасте

Заключенный отбывает наказание в невьянской колонии за убийство, разбой, бандитизм и другие преступления
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Осужденному, который отбывает срок в ИК-46 в Невьянске, пытались передать гарнитуру для телефона. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Посылку заключенному прислали из Владивостока. Сотрудники нашли наушники в тюбике зубной пасты. Осужденный, которому пришла посылка, отбывает 25-летний срок в колонии строгого режима.
Гарнитуру нашли 9 ноября при проверке оперативной информации. Посылку осмотрели в помещении для выдачи посылок и бандеролей.
Заключенный отбывает наказание в невьянской колонии за убийство, разбой, бандитизм, незаконное приобретение и реализацию оружия, уничтожение чужого имущества, похищение или вымогательство оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и неправомерное завладение транспортом.
Ранее полицейские и сотрудники оперативного отдела новолялинской ИК-54 задержали на Серовском тракте двух 26-летних мужчин, которые вечером 9 июля перебросили через забор колонии три свертка с запрещенными предметами. В них были шесть сотовых телефонов, гарнитура, зарядное устройства и флеш карта.
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