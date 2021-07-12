Посетители завезли в ИК-54 на Урале партию сотовых телефонов

Телефоны забросили в запретную зону колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские и сотрудники оперативного отдела новолялинской ИК-54 задержали на Серовском тракте двух 26-летних мужчин, который вечером 9 июля перебросили через забор колонии три свертка с запрещенными предметами. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН РФ по Свердловской области.

В свертках оказались завернуты шесть сотовых телефонов, гарнитура, зарядное устройства и флеш карта. Два свертка заброшены на пятидесятиметровую полосу прилегающей к маскировочному ограждению внутренней запретной зоны, а третий – на седьмой участок внешней запретной зоны тропы колонии.