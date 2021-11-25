В уральскую колонию в посылке с чаем пытались пронести несколько сим-карт

Запрещенные предметы нашли в посылке с чаем, которая пришла из Первоуральска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральскую исправительную колонию № 8 пытались передать сразу восемь сим-карт. Запрещенные предметы нашли в посылке с чаем, которая пришла из Первоуральска. Известно, что адресатом был осужденный, который отбывает 24.5 года за убийство.

- В ИК-8 сотрудниками исправительного учреждения области 25 ноября была досмотрена посылка, предназначенная для осужденного, который отбывает наказание по статье 105 части 2 и статье 162 части 3 Уголовного кодекса, - отметили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Напомним, ранее в тагильскую ИК-6 пытались пронести запрещенные сигареты. 18 ноября сотрудники колонии осмотрели посылку из поселка, которая была предназначена осужденной по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Полиция по факту преступления завела уголовное дело.