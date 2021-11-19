В тагильскую колонию пытались пронести запрещенные сигареты

Запрещенный товар не дали пронести в колонию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В тагильскую ИК-6 пытались пронести запрещенные сигареты. Об этом сообщает ГУФСИН России по Свердловской области.

18 ноября сотрудники колонии осмотрели посылку из поселка, которая была предназначена осужденной по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

- В посылке была обнаружена и изъята 41 пачка сигарет без акцизных марок, - рассказали в ведомстве.

Полиция по факту преступления завела уголовное дело.

Напомним, что 17 ноября на осужденных из устроивших бунт в колонии Каменска-Уральского, завели уголовные дела о массовых беспорядках. Они призывали к неподчинению требованиям сотрудников ИК-47.