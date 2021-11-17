На осужденных, устроивших бунт в колонии Каменска-Уральского, завели уголовные дела о массовых беспорядках

Восемь осужденных в марте неоднократно призывали к массовым беспорядкам и неподчинению законным требованиям сотрудников Фото: Алексей БУЛАТОВ

На осужденных, устроивших бунт в ИК-47 в Каменске-Уральском в марте 2021 года, завели уголовные дела о массовых беспорядках.

- Следователь по особо важным делам 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (Массовые беспорядки) в отношении восьми осужденных и их неустановленных сообщников, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

По данным ведомства, 28 марта в ИК-47 в Каменске-Уральском, где отбывают наказание рецидивисты, восемь осужденных неоднократно призывали к массовым беспорядкам и неподчинению законным требованиям сотрудников ИК-47.

- Они, находясь в разных частях охраняемой зоны учреждения, понимая, что действуют совместно и согласованно в силу распространенных по учреждению призывов к неповиновению, используя стихийно образовавшуюся толпу, непосредственно приняли участие в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием в отношении других осужденных, - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее на зачинщиков бунта завели уловные дела по статье 321, части 1 (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья осужденного, либо угроза применения насилия в отношении его с целью воспрепятствовать исправлению осужденного или из мести за оказанное им содействие).

- Действия подозреваемых дополнительно квалифицированы по ст. 212 УК РФ, предусматривающей ответственность за призывы и участие в массовых беспорядках, в связи с чем по указанной статье возбуждено уголовное дело, которое соединено в одно производство с расследуемым делом по ст. 321 УК РФ, - рассказали в СК по Свердловской области. - В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных мероприятий.