«Занимались членовредительством»: на заключенных, которые устроили бунт в колонии Каменска-Уральского, завели уголовные дела

Также заключенные разбили еще 20 камер видеонаблюдения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны последствия бунта в ИК-47 в Каменске-Уральском, где несколько заключенных 28 марта порезали себе руки в знак протеста. Как рассказал Антон Гуськов, член общественной наблюдательной комиссии в Свердловской области (ОНК), осужденные жаловались на издевательства со стороны других заключенных.

- Они решили покончить с произволом от так называемых «активистов». Это другие осужденные, которые с разрешения администрации колонии, так утверждали зачинщики бунта, они их унижали, били и даже пытали. Как мне рассказали, в большинстве случаев это все происходило в карантине, в месте, куда прибывают новички. И вот они решили централизовано с этим бороться, - отметил Антон Гуськов в разговоре с «КП».

По официальным данным пять человек порезали себе предплечья, а остальные сто заключенных вышли на плац в знак протеста. Сначала в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области отрицали бунт, позже все-таки подтвердили сам факт увечий заключенных.

Теперь в ведомстве заявили, что на зачинщиков бунта заведены уловные дела по статье 321, ч.1 – «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья осужденного, либо угроза применения насилия в отношении его с целью воспрепятствовать исправлению осужденного или из мести за оказанное им содействие».

- Осужденные, делавшие заявления о противоправных действиях к себе, занимавшие демонстративно-шантажным членовредительством и пытавшиеся манипулировать сознанием общественности через родственников и средства массовой информации (подозреваются по ст.321 ч.1 УК РФ) пытались дезорганизовать деятельность учреждения УИС путем применением насилия и угроз насилием к другим осужденным, - сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН. - Эти осужденные – рецидивисты, отбывают наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Также в ведомстве заявляют, что в ИК-47 осужденные разбили 20 камер видеонаблюдения, материальный ущерб составил больше 41 тысячи рублей.

Кстати, сегодня родственники тех заключенных заявили, что их перевозят в другую колонию.