С начала нового года на дорогах Свердловской области зарегистрировано 37 ДТП

В ГИБДД по Свердловской области подвели статистику аварий, которые произошли в регионе за эту неделю. За первые 7 дней нового года на дорогах региона погибли 11 человек.

- С начала нового года на дорогах Свердловской области зарегистрировано 37 ДТП, в которых 11 человек погибли, в том числе 1 ребенок, и 63 человек, среди которых 14 детей, получили травмы. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий явились: выезды на полосы встречного движения, несоблюдение скоростного режима и дистанции, - сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Также Свердловская Госавтоинспекция предпринимает меры по предотвращению ДТП на дорогах области. С 1 - 7 января наступившего года было пресечено более 12 тысяч нарушений ПДД, задержано 331 нетрезвый водитель за рулем.

Управление ГИБДД Свердловской призывает водителей быть внимательными и аккуратными на дороге, выбирать безопасную скорость движения, не совершать необдуманный выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Водителю, который везет в своем автомобиле ребенка, следует быть вдвойне внимательным и осторожным, избегать рискованных маневров.

Напоминаем, что 7 января на свердловской трассе в страшной аварии погибли мужчина и 11-летний мальчик. В результате этого ДТП еще три человека с травмами доставлены в больницу.

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