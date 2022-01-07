На свердловской трассе в страшной аварии погибли мужчина и 11-летний мальчик

В Nissan, влетевшем в Lexus, ехала семья Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области на трассе произошло жуткое ДТП, в котором погибли 40-летний водитель и 11-летний пассажир Nissan. Еще двое их членов семьи, находившиеся с ними в машине, с различными травмами доставлены в больницу.

- 7 января 2022 года около 10 часов на 5 км соединительных автодорог «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов», «Серов-Североуральск-Ивдель» произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны Североуральска при совершении обгона выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Lexus, который двигался со стороны Екатеринбурга в Югорск, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

В госавтоинпекции отметили, что обгон на данном участке разрешен, при этом из-за снегопада видимость дороги была плохая.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Известно, что семья, которая ехала в Nissan, проживает в Североуральске. По предварительным данным, за рулем иномарки находился глава семьи. Мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли - он скончался на руках у медиков. Ребенок ехал в машине на заднем сидении слева. Он погиб на месте аварии до приезда медиков. Информации о двух членах семьи, находящихся в больнице, пока нет.

Также в аварии пострадала пассажирка Lexus, находящаяся на переднем пассажирском сидении. Она находится в больнице с травмами различной степени тяжести. Водитель Lexus - 46-летний мужчина не пострадал. Они оба были пристегнуты ремнем безопасности.

У водителя Nissan будет взята кровь на химико-токсикологическое исследование, по результатам которого будет установлено, находился ли он в состоянии опьянения, стаж вождения у него 22 года. Водитель Lexus был трезв, его стаж вождения - 25 лет.

Госавтоинспекция рекомендует водителям при ухудшении погодных условий быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и не совершать необдуманных маневров.

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