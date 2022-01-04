В Свердловской области автобус с пассажирами вылетел в кювет после столкновения с иномаркой

Водитель, выехавший на полосу встречного движения, после ДТП скончался. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Очередное серьезное ДТП произошло в Свердловской области в новогодние праздники. 4 января в 14:55 на пульт дежурного экстренных служб поступило тревожное сообщение об аварии на 57 километре трассы «Екатеринбург – Реж – Алапаевск».

По предварительной информации, водитель машины «Ниссан» во время движения со стороны Екатеринбурга в сторону Режа выехал на полосу встречного движения, где врезался в пассажирский автобус, который ехал во встречном направлении из поселка Буланаш в Екатеринбург.

- Около 14:40 на автодороге "Екатеринбург-Реж-Алапаевск", 58 километр, водитель автомобиля "Ниссан" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным автобусом 523 маршрута "Буланаш-Екатеринбург", - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Автобус с 39 пассажирами улетел в кювет. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель и пассажиры "Ниссана", в том числе мальчик 5 лет, доставлены в больницу для осмотра медиками. Позже водитель иномарки скончался. Движение осуществляется по одной полосе. Сотрудники ГИБДД регулируют движение на участке, где произошла авария, движение здесь затруднено.

В ДТП пострадали водитель и пассажиры иномарки, среди которых ребенок.

- Режевская городская прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса. Режевской городской прокурор Николай Удалов выехал на место происшествия. Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ, - информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что за четыре дня в ДТП на дорогах Среднего Урала погибли шесть человек, еще 27 получили травмы. В связи с этим сотрудники ГИБДД Свердловской области выступили с обращением к участникам дорожного движения с настоятельной просьбой строго придерживаться правил дорожного движения.

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