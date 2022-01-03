Рейсовый автобус, в котором находились 40 человек, вылетел в кювет на трассе под Екатеринбургом

В автобусе в момент аварии находились 40 человек. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На Свердловских трассах из-за плохих погодных условий сегодня, 3 января 2022, происходит множество аварий. Очередная случилась на 240 км автодороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов». В кювет вылетел рейсовый автобус, который направлялся в Екатеринбург.

- 3 января 2022 года около 15:00 часов водитель рейсового автобуса №846 двигавшийся по маршруту «Краснотурьинск- Екатеринбург» не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет. В этот момент в автобусе находились 40 человек. Никто из пассажиров не пострадал, - уточняют в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. - Автобус механических повреждений не получил.

Пассажирам автобуса помогли выбраться водители, проезжающих мимо легковых автомобилей. В настоящее время все пассажиры доставлены до места назначения попутным транспортом.

Сотрудники Свердловского ГИБДД также установили, что водитель автобуса 1964 года рождения имеет стаж вождения категории D - 30 лет. К административной ответственности не привлекался.

- Автобусом управляли два водителя, - пояснили в ведомстве. - Перед выездом они прошли медицинский осмотр и предрейсовый осмотр автобуса. Пассажирский транспорт был в пути 3 часа. Первый мужчина-водитель 1986 года рождения, управлял автобусом 2 часа, затем в посёлке Евстюниха водители поменялись и спустя час произошёл съезд в кювет. Режим труда и отдыха водителей не нарушен. Госавтоинспекция напоминает водителям, чтобы они были внимательными при управлении транспортными средствами, особенно если это пассажирские автобусы.

Напомним, сегодня также произошла массовая авария на трассе на 278 километре трассы «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов». Там столкнулись четыре автомобиля. Двое человек отделались ушибами, третий - госпитализирован.

Примерно в это же время смертельная авария произошла на автодороге «Екатеринбург – Шадринск – Курган». Водитель Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу во время обгона и столкнулся с LADA Largus. В результате ДТП 66-летняя пассажирка Mitsubishi погибла на месте происшествия. Водитель Mitsubishi , а также мужчина-водитель и 3 пассажира LADA Largus, женщина и два несовершеннолетних ребенка, с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу г. Каменска-Уральского.