Водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль Mercedes-Benz. Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области на трассе произошло ДТП, в результате которого погибла молодая женщина, пассажирка Mitsubishi Lancer, а водитель этого автомобиля был госпитализирован с тяжелыми травмами. Авария произошла 7 января 2022 года около 18 часов 30 минут на 181 км автодороги «Екатеринбург – Тюмень».

- По предварительным данным, 36-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer при движении со стороны Екатеринбурга в направлении Тюмени в потоке транспортных средств по неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz с полуприцепом, двигающимся во встречном направлении, - сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В результате ДТП пассажир автомобиля Mitsubishi Lancer, женщина 1988 года рождения, погибла на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи, а водитель легковушки госпитализирован с тяжелыми травмами.

В Госавтоинспекции установили, что погибшая женщина была жительницей Екатеринбурга. Она проживала вместе с водителем автомобиля Mitsubishi Lancer и 7 января вместе с ним ехала в направлении Талицы к родственникам.

Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Водитель легкового автомобиля имеет стаж вождения транспортными средствами 16 лет. Он привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима 24 раза, из которых 10 штрафов не оплачены. Водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz 1987 года рождения, житель поселка Комсомольский Свердловской области, за нарушение ПДД в 2021 году привлекался 4 раза. В момент аварии он был пристегнут ремнем безопасности.

По результатом проверки ГИБДД оба водителя оказались трезвыми. Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Также установлено, что на данном участке дороги движение не затруднено, дорожные условия являются удовлетворительными, недостатков не выявлено.

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