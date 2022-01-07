Муж был начальником цеха: знакомые рассказали о семье, попавшей в смертельное ДТП на свердловской трассе

Водитель Nissan выехал на встречную полосу при обгоне и влетел в Lexus Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 5 километре соединительных автодорог «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов», «Серов-Североуральск-Ивдель» утром, 7 января, водитель на Nissan выехал на встречную полосу при обгоне и влетел в Lexus.

Известно, что в Nissan ехала семья из Североуральска. За рулем находился 40-летний глава семьи - Александр Изюров. Он от полученных травм скончался в больнице. Его 11-летний сын погиб на месте аварии до приезда медиков. Выжить удалось в ДТП только супруге водителя и еще одному пассажиру. Сейчас женщина, лишившаяся мужа и сына, находится в больнице в тяжелом состоянии.

- Жена в Серовской больнице вся переломанная. Врачи сказали, что надежда 10%, что выжить сможет, - поделились с «КП-Екатеринбург» знакомые семьи.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД «КП-Екатеринбург» рассказали, что личность второго выжившего пассажира Nissan пока неизвестна, однако знакомые семьи предположили, что это дочка выжившей женщины.

Известно, что Александр Изюров работал начальником цеха материально-технического снабжения в СУБРе - предприятии в Североуральске.

- Был очень приветливый внимательный. С подчиненными всегда общался наравне, - рассказали коллеги Александра.

По данным ГИБДД, у погибшего водителя Nissan будет взята кровь на химико-токсикологическое исследование, по результатам которого будет установлено, находился ли он в состоянии опьянения.

Напомним, в госавтоинпекции ранее рассказали, что из-за снегопада видимость дороги была плохая. Также там отметили, что обгон на участке, где произошло ДТП, разрешен.

В аварии также пострадала пассажирка Lexus, находящаяся во время ДТП на переднем пассажирском сидении. Она находится в больнице с травмами различной степени тяжести. Водитель Lexus - 46-летний мужчина не пострадал.