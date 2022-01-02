Под Нижним Тагилом молоковоз насмерть сбил мужчину

Фото: отдел пропаганды ГИБДД МУ МВД РОССИИ «Нижнетагильское»

На Серовском тракте устанавливаются обстоятельства смертельной аварии, в которой погиб 39-летний мужчина. По данным ГИБДД, водитель фуры «МАН» (молоковоз) сбил пешехода, который стоял посреди проезжей части в темноте.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Пешеход мужчина, 1982 года рождения, - пояснили в Госавтоинспекции.

За рулем грузовика был 46-летний мужчина. Его проверили на алкоголь – он был трезв.

Напомним, что вечером 31 декабря на свердловской трассе погибла пара из Курганской области. О самых страшных авариях 2021 года вы можете прочитать здесь.