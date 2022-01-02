В Полевском маляр разбился насмерть с высоты в два метра

Материалы проверки передали в Следственный комитет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском в канун Нового года погиб маляр. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал осведомленный источник. Днем 31 декабря южанин красил стены в цехе, но оступился и упал с высоты 2,2 метра. Мужчина разбил голову и скончался на месте.

- Врачи скорой помощи быстро приехали на место ЧП, но спасти 32-летнего гастарбайтера не удалось. Он находился на территории России легально, - пояснил источник «Комсомольской правды».

В СУ СКР по Свердловской области пока не прокомментировали инцидент. Напомним, что в новогоднюю ночь в Арамиле едва не убили студента, который разозлил соседа громкой музыкой.

А поздним вечером 31 декабря на трассе под Каменском-Уральским погибла семья из Курганской области.