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Происшествия2 января 2022 5:51

В Полевском маляр разбился насмерть с высоты в два метра

Врачи скорой помощи быстро приехали на место ЧП, но спасти гастарбайтера не удалось
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Материалы проверки передали в Следственный комитет.

Материалы проверки передали в Следственный комитет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском в канун Нового года погиб маляр. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал осведомленный источник. Днем 31 декабря южанин красил стены в цехе, но оступился и упал с высоты 2,2 метра. Мужчина разбил голову и скончался на месте.

- Врачи скорой помощи быстро приехали на место ЧП, но спасти 32-летнего гастарбайтера не удалось. Он находился на территории России легально, - пояснил источник «Комсомольской правды».

В СУ СКР по Свердловской области пока не прокомментировали инцидент. Напомним, что в новогоднюю ночь в Арамиле едва не убили студента, который разозлил соседа громкой музыкой.

А поздним вечером 31 декабря на трассе под Каменском-Уральским погибла семья из Курганской области.