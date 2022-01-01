Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Арамиле новогодняя ночь едва не стала последней для 17-летнего Виктора (имя изменено – прим.ред.), который повздорил с соседом из-за громкой музыки. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал осведомленный источник.

Инцидент произошел в доме на улице 1 Мая в пятом часу утра. 46-летний уголовник, ранее судимый за убийство, попросил студентов убавить громкость. Но получил отказ в грубой форме. Вспомнив былое прошлое мужчина схватился за нож и дважды ранил Виктора. Благодаря фельдшерам скорой помощи парня удалось спасти.

- У молодого человека ранение брюшной полости и плеча, его доставили в детскую больницу № 9 Екатеринбурга. Он учится в одном из техникумов уральской столицы. Ранее на учете не состоял. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснил источник «Комсомольской правды».

Полиция быстро задержала нападавшего, сейчас он находится в изоляторе. Официальные представители свердловского главка полиции и СУ СК региона пообещали прокомментировать инцидент по итогам разбирательств. Нам удалось связаться с пострадавшим, но студент не стал раскрывать подробности потасовки.

Напомним, что в Екатеринбурге вынесли приговор Андрею Кукушкину, который весной зарезал сына Павла. 30-летний парень требовал у отца деньги, за что тот ударил родственника ножом. Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.