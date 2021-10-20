Отец ударил сына ножом 11 раз. Фото: СОЦСЕТИ

В Екатеринбурге вынесли приговор Андрею Кукушкину, который зарезал сына Павла в марте этого года. Как выяснилось, родственники не были близки. Отца раздражало поведение сына, тот часто приходил к нему домой и устраивал дебош. Трагедия произошла в многоэтажке на улице Победы.

- Сын либо поздним вечером, либо ночью заходил к отцу, при этом шумел, будил, периодически требуя денег. В этот вечер также сын зашел в квартиру к отцу и стал требовать деньги, - объясняют обстоятельства трагедии в областной прокуратуре.

Старший Кукушкин схватил нож и 11 раз ударил Павла. Он оставил сына истекать кровью прямо на лестничной клетке, а затем спокойно отправился спать. Позже он заявил, что хотел защититься, а убивать, якобы, не планировал. Отмечается, что после резни он затер кровь в квартире тряпкой и вымыл нож. Труп Павла утром нашел сосед. Он вызвал скорую, но было слишком поздно - была пробита трахея.

- О случившемся мужчина сообщил в скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего и передали информацию в правоохранительные органы, - добавили в СУ СКР региона.

Павел скончался от потери крови. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Павел жил на Сортировке, а к родителям время от времени приезжал в гости. По рассказам друзей парень обучался в спортивной школе «Локомотив». После ее окончания в 2010 году устроился в цирк гимнастом, затем два года работал в батутном парке инструктором. Но впоследствии вернулся на арену, но уже в должности униформиста.

- С отцом у него всегда были натянутые отношения. Он считал, что работа в цирке – это несерьезно. Я до сих пор не могу поверить, что человека, с которым я столько лет тренировался, больше нет, - рассказывал «Комсомольской правде» друг погибшего.

Суд признал Павла Кукушкина виновным, ему назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Екатеринбуржец так и не признал вину в убийстве сына.

- Маловероятно, что без алкоголя такое преступление стало бы возможным. Как это часто и бывает, виной всему «зеленый змий», - пояснил пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых.

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