Зарезал и лег спать: в СК рассказали, как отец убивал сына-гимнаста

Сыщики уголовного розыска нашли орудие убийства в квартире. Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет впервые прокомментировал убийство 30-летнего гимнаста екатеринбургского цирка Павла Кукушкина. Парень был зарезан родным отцом в ночь на 27 марта.

Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, тело Павла обнаружил ранним утром сосед, когда пошел гулять с собакой. У отца с сыном и без того были натянутые отношения. Но в тот вечер все началось с громких стуков в дверь, когда Павел пришел к квартире родителей.

Пьяный отец набросился на сына с ножом и нанес Павлу девять ударов. Гимнаст скончался на месте, его тело так и осталось лежать в подъезде.

Место преступления. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Андрею Кукушкину предъявлено обвинение, ему грозит до 15 лет колонии. В свердловском главке полиции отметили, что никто из семьи Кукушкиных ранее не имел проблем с законом.- На почве ссоры обвиняемый вооружился ножом и причинил сыну несколько колото-резаных ранений. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После произошедшего обвиняемый вернулся в квартиру, запер за собой дверь, предпринял меры для сокрытия следов совершённого преступления, после чего лег спать, - пояснили в СКР.

- Орудие преступления — колюще-режущий предмет — как главное вещественное доказательство убийства сотрудники уголовного розыска изъяли. Вряд ли совершённый поступок будет для отца до конца дней гордостью. Ныне арестованный явно не Иван Грозный и не Тарас Бульба, поэтому громких помпезных слов под стать этим известным персонам произносить не будет, сидя за решеткой, - рассказали в главке.

Дверь квартиры родителей Павла. Фото: СУ СКР по Свердловской области

У Павла Кукушкина осталась пожилая мама и сестра. Родственники погибшего воздерживаются от комментариев. В екатеринбургском цирке Павел работал с 2010 года.- Пусть скупая, но слеза рано или поздно прольётся, ведь мужчина лишил жизни собственного сына, каким бы он ни был при жизни для него, - заявил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.