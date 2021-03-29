«Он считал, что работа в цирке – это несерьезно»: в Екатеринбурге отец убил сына-гимнаста на глазах у матери

До суда предполагаемый душегуб будет в СИЗО. Фото: СОЦСЕТИ

- Добрый, отзывчивый и коммуникабельный парень, - именно так друзья отзываются о 30-летнем гимнасте екатеринбургского цирка Павле Кукушкине.

Парень стал жертвой родного отца, труп обнаружили в подъезде дома на улице Победы в ночь на 27 марта. Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных структурах, причиной расправы стал давний конфликт родственников. В частности, отец часто упрекал Павла в «несерьезности» его профессии.

- Андрей Кукушкин нанес сыну девять ударов кухонным ножом. Была пробита трахея, все случилось в присутствии матери погибшего. Женщина вызвала скорую, но было слишком поздно. Перед задержанием полицейские спросили отца, почему он не вызвал врачей, тот ответил, что «у сына есть свой телефон, пусть он и вызывает». Павел несколько минут истекал кровью у лестницы, - рассказал инсайдер «КП».

С 2010 года Павел работал в цирке. Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Но пока официальные представители СК и МВД воздерживаются от комментариев. Одной из возможных причин являются показания отца Павла.

- Обвиняемый заявляет, что у него не было умысла убивать. Якобы, это была самооборона. Если в ходе следствия эта версия найдет подтверждение, то вполне вероятно дело могут переквалифицировать, - отмечает источник.

Павел жил на Сортировке, а к родителям время от времени приезжал в гости. Гимнастике обучался в спортивной школе «Локомотив», в цирк устроился в 2010 году, затем два года работал в батутном парке инструктором. Но впоследствии вернулся на арену.

- Насколько я знаю, с отцом у него всегда были натянутые отношения. Он считал, что работа в цирке – это несерьезно. Я до сих пор не могу поверить, что человека, с которым я столько лет тренировался, больше нет, - рассказывает друг погибшего.

Обзавестись семьей Павел не успел. Фото: СОЦСЕТИ

Суд арестовал 63-летнего Андрея Кукушкина до 26 мая, ему грозит до 15 лет лишения свободы за убийство сына.