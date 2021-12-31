В Екатеринбурге 1 января будет мягкая погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в первый день нового года установится мягкая прохладная погода. 1 января в столице Среднего Урала ожидается утром – 11…-12 градусов, днем – 7 градусов, столько же будет и вечером.

На протяжении всего дня в городе будет идти небольшой снег. Ветер будет юго-западный, скорость 2-3 метра в секунду.

Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, стоит ли ждать морозов в январские праздники 2022 года.

Расписание работы торговых центров в Екатеринбурге 1 января - по ссылке.