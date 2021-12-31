За сутки в Свердловской области от коронавируса скончались 28 человек

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 198 630. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Свердловской области выявили 512 случаев коронавируса. От инфекции скончались 28 человек. По данным регионального оперштаба, общее число смертей достигло 9 406.

- Состояние 385 госпитализированных оценивается как тяжелое, 251 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 199 – на аппаратах ИВЛ, - сообщили в оперштабе.

За сутки было выписано 564 человека. Общее число выписанных достигло 171 408. Расписание пунктов вакцинации на новогодние праздники вы можете найти здесь.

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