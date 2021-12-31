Опубликован график работы пунктов вакцинации в Екатеринбурге с 31 декабря по 9 января

Эксперты отмечают, что вакцинация - один из самых эффективных способов борьбы с пандемией коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Привиться от коронавируса в Екатеринбурге можно будет в течение всех праздничных дней. Сегодня, 31 декабря, региональный оперативный штаб по борьбе с болезнью опубликовал график работы выездных пунктов вакцинации. Так, с 31 декабря по 9 января они будут работать по следующим адресам.

1) ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 31 декабря с 10.00 до 14.00, 1 января с 12.00 до 16.00, со 2 по 9 января с 10.00 до 14.00;

2) ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – 31 декабря с 10.00 до 14.00, 1 января с 14.00 до 18.00, со 2 по 9 января с 12.00 до 18.00;

3) ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108Д) – со 2 по 9 января с 14.00 до 18.00

4) ТРК «Глобус» (ул. Щербакова, 4) – 8 января с 10.00 до 14.00

5) ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – со 2 по 9 января с 10.00 до 14.00

6) Жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж) – со 2 по 9 января с 10.00 до 14.00

7) Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – со 2 по 9 января с 10.00 до 14.00

8) ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – со 2 по 9 января с 10.00 до 14.00

9) ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – со 2 по 9 января с 10.00 до 14.00

10) Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) – со 2 по 9 января с 10.00 до 14.00

Как уточняют в оперативном штабе, чтобы сделать прививку от коронавируса, с собой надо взять в пункт вакцинации паспорт, полис ОМС и СНИЛС.