Куда попасть без QR-кода на новогодние каникулы 2022 в Екатеринбурге: список мест

До 20 января 2022 года без QR-кодов можно попасть в торговые центры Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП»-Екатеринбург напоминает, куда попасть без QR-кода на новогодние каникулы 2022 в Екатеринбурге и Свердловской области. Все послабления в Свердловской области были приняты согласно указу губернатора Евгения Куйвашева. В оперативном штабе делают основной упор на то, что снизилось количество заболевших коронавирусом. Если на пике третьей волны за сутки фиксировалось до 749 новых случаев заражения и до 48 случаев смерти от COVID-19 в октябре-ноябре, то к концу года около 550 ежедневных случаев заболевания и чуть меньше 30 смертельных случаев.

Места, куда можно попасть без QR-кода в Свердловской области:

– Продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости

– Больницы, поликлиники и стоматологии

– Ветеринарные клиники

– Общественный транспорт

– МФЦ

– Храмы и церкви

– ЗАГСы

– Почты

– Банки

До 15 января 2022 без QR-кода в Свердловской области пустят:

- в отдельно стоящие магазины;

- кафе и рестораны;

- прачечные и химчистки;

- детские игровые комнаты;

- фитнес-центры;

- сауны и бани;

- салоны красоты.

До 20 января 2022 года согласно указу губернатора региона без QR-кодов можно попасть в торговые центры в Свердловской области. Но: в кинотеатры, расположенные в торговых центрах без QR-кода уже не пустят. Областные власти обосновывают это тем, что кинотеатры – это замкнутое пространство, в котором люди находятся продолжительное время.

Важно помнить, что в общественных местах в Свердловской области по-прежнему действует масочный режим, также нужно соблюдать социальную дистанцию.

QR-код в Свердловской области в январе 2022 нужен в театрах, филармониях и кинотеатрах.

Также в новогодние каникулы 2022 в Екатеринбурге и Свердловской области можно попасть в ночные рестораны, бары и другие заведения, которые работают после 23:00, но с условием, что есть QR-код.

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