Куда попасть без QR-кода на новогодние каникулы 2022 в Екатеринбурге: список мест

До 20 января 2022 года без QR-кодов можно попасть в торговые центры
Фото: Алексей БУЛАТОВ
«КП»-Екатеринбург напоминает, куда попасть без QR-кода на новогодние каникулы 2022 в Екатеринбурге и Свердловской области. Все послабления в Свердловской области были приняты согласно указу губернатора Евгения Куйвашева. В оперативном штабе делают основной упор на то, что снизилось количество заболевших коронавирусом. Если на пике третьей волны за сутки фиксировалось до 749 новых случаев заражения и до 48 случаев смерти от COVID-19 в октябре-ноябре, то к концу года около 550 ежедневных случаев заболевания и чуть меньше 30 смертельных случаев.
Места, куда можно попасть без QR-кода в Свердловской области:
– Продуктовые магазины и магазины с товарами первой необходимости
– Больницы, поликлиники и стоматологии
– Ветеринарные клиники
– Общественный транспорт
– МФЦ
– Храмы и церкви
– ЗАГСы
– Почты
– Банки
До 15 января 2022 без QR-кода в Свердловской области пустят:
- в отдельно стоящие магазины;
- кафе и рестораны;
- прачечные и химчистки;
- детские игровые комнаты;
- фитнес-центры;
- сауны и бани;
- салоны красоты.
До 20 января 2022 года согласно указу губернатора региона без QR-кодов можно попасть в торговые центры в Свердловской области. Но: в кинотеатры, расположенные в торговых центрах без QR-кода уже не пустят. Областные власти обосновывают это тем, что кинотеатры – это замкнутое пространство, в котором люди находятся продолжительное время.
Важно помнить, что в общественных местах в Свердловской области по-прежнему действует масочный режим, также нужно соблюдать социальную дистанцию.
QR-код в Свердловской области в январе 2022 нужен в театрах, филармониях и кинотеатрах.
Также в новогодние каникулы 2022 в Екатеринбурге и Свердловской области можно попасть в ночные рестораны, бары и другие заведения, которые работают после 23:00, но с условием, что есть QR-код.
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