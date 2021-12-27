В Свердловской области отменили QR-коды в ресторанах, фитнес-центрах и магазинах вне ТЦ

Глава региона объяснил, что подобные меры ввели после многочисленных обращений горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области отменили вход по QR-кодам в кафе, рестораны, фитнес-центры и магазины, которые находятся вне торговых центров. Также послабления касаются салонов красоты, бань, саун, прачечных и химчисток, детских игровых комнат. Планируется, что такое нововведение будет действовать с завтрашнего дня и до 15 января.

- Не нужно будет предъявлять никаких документов и справок. Кинотеатрам разрешим 100-процентную наполняемость, но при том условии, что все посетители будут с QR-кодами. Вход в торговые центры — по-прежнему свободный до 20 января. Но обязательно с масками, с антисептиками и дистанцией, - написал на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

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Глава региона объяснил, что подобные меры ввели после многочисленных обращений горожан. Кроме того губернатор заметил, что благодаря прививкам в регионе снижается заболеваемость коронавирусом, из-за чего власти решили сделать небольшую передышку от ограничений, которые действуют уже не первый месяц.

Ранее стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев до 20 января 2022 года отменил QR-коды для посещения торговых центров.

- Взвесив все «за» и «против», я решил, что при входе в торгово-развлекательные центры и в магазины, расположенные в них, не нужно предъявлять код, - пишет губернатор.