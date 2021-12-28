Большая часть населения Среднего Урала столкнулась с коронавирусом

Большая часть граждан столкнулась с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большая часть населения Екатеринбурга и Свердловской области, так или иначе, столкнулась с коронавирусом. Поэтому тех, кто с новым вирусом не сталкивался – немного.

- Значительная часть населения переболела коронавирусной инфекцией. Прослойка людей, которая осталась либо не вакцинирована, либо не переболевшая коронавирусом, достаточно небольшая, - говорит заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

По словам за главы региона, именно это дало возможность объявить QR-каникулы. В период с 15 по 20 января врачи увидят реальную ситуацию, что привезут уральцы, которые уедут за пределы города и примут решение по продлению или не продлению QR-каникул.

- Именно эти даты с 15 по 20 число были использованы как условный срок для окончания QR-каникул, - говорил Креков.

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