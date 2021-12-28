В Свердловской области вакцинировано 70% взрослого населения

Пункты вакцинации от коронавируса будут работать и в праздничные дни Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге и Свердловской области по данным на 28 декабря 2021 года от коронавируса вакцинировано практически 70% взрослого населения. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

В ноябре вакцинировано 480 тысяч человек. Это привело к снижению заболеваемости, к облегчению эпидситуации. В одном Екатеринбурге вакцинировано больше 1 миллиона человек.

Зам главы региона отметил, что среди населения старше 60 лет этот показатель меньше и составляет около 67%. По словам Крекова, все пункты вакцинации будут работать в праздничные дни. Будет опубликован график вакцинации.

Также Павел Креков заявил, что от нового штамма коронавируса никуда не деться, и он все равно доберется до Свердловской области. Защититься от него поможет своевременная вакцинация и ревакцинация.

- Да, к нам придет новый штамм. Каким он будет – об этом пока спорят специалисты. Понятно, что факт вакцинации является одним из моментов, которые останавливают, либо существенно замедляют распространение заболеваемости, - резюмировал Павел Креков.