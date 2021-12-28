В Свердловской области в новогодние праздники усилят работу контрольных групп

Контрольные группы работает в общественном транспорте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области в новогодние праздники 2022 года продолжат свою работу контрольные группы, которые в нерабочие дни усилят. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павле Креков.

- В новогодние праздники контрольные группы проверяют масочный режим и другие вещи, связанные с эпидбезопасностью. Этих групп будет больше в праздники. Тут помощь будут оказывать сотрудники Росгвардии и МВД, - говорит Павел Креков. Это касается общественного транспорта, государственных учреждений – библиотек, театров, санаториев, баз отдыха и других общественных мест.

На улице, по словам Крекова, соблюдение масочного режима не имеет принципиального значения.

Ранее заместитель губернатора Свердловской области заявил, что в регионе от коронавируса вакцинировано 70% взрослого населения.