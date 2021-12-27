В Екатеринбурге резко выросло число аварий с участием детей

За год в Екатеринбурге в авариях погибли шесть детей. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге за минувший год увеличилось число аварий. Об этом рассказал глава городского управления Госавтоинспекции Вадим Буйдалин.

- 2021 год сложился очень непросто. На территории отмечается рост на 6% по количеству ДТП, увеличилось число жертв. Хочу отметить, что удалось снизить число аварий с участием нетрезвых водителей, - рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Вадим Буйдалин.

На 43% увеличилось количество аварий с детьми, за год в ДТП погибли шесть несовершеннолетних. В трех случаях – по своей вине. В числе этих аварий Вадим Буйдалин упомянул случаи, когда ребенок катался на с братом на питбайке и девочка попала под колеса трамвая.