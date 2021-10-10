Водитель применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Фото: отделение пропаганды управления ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Димитрова в результате аварии погиб восьмилетний мальчик, его старший брат 10 лет госпитализирован с проломленным черепом. Дети катались на питбайке Rayo, который два месяца назад им подарили родители. В роковой день братья ослушались маму с папой и выехали кататься за пределы участка.

При выезде на проезжую часть они не пропустили pegeout 4007.

- Со слов водителя установлено, что он двигался по улице Дмитрова со стороны улицы Грибоедова в сторону Челябинского тракта со скоростью около 60 км/ч. Неожиданно на проезжую часть выехали подростки на скутере, он применил экстренное торможение, избежав столкновения с ними, - отмечают в Госавтоинспекции.

Братья проехали на питбайке пять километров. Фото: отделение пропаганды управления ГИБДД Екатеринбурга

Младший из братьев получил несовместимые с жизнью травмы, второй сейчас в больнице. Отмечается, что авария произошла в пяти километрах от дома детей.

- Родителям следует контролировать досуг своих детей, регулярно проводить беседы по правилам безопасного поведения на дорогах. Прежде чем покупать своим детям такие «игрушки» задумайтесь над тем, что впоследствии это может привести к ДТП, - добавили в ГИБДД.

Добавим, что в уральской столице в результате столкновения с опорой путепровода погибла 31-летняя женщина. Она и ее двухлетняя дочка возвращались домой в Белоярский район от бабушки.