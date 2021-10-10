От серьезных травм девочку уберегло детское кресло. Фото: отделение пропаганды управления ГИБДД Екатеринбурга

Страшная авария произошла днем 10 октября на Сибирском тракте – 31-летняя женщина за рулем Toyota погибла после столкновения c опорой путепровода. По данным городского управления ГИБДД, она и ее двухлетняя дочка возвращались от бабушки. Девочку доставили в детскую больницу № 9 с сотрясением головного мозга и ушибом лобной области.

Иномарка двигалась в сторону Тюмени. Фото: отделение пропаганды управления ГИБДД Екатеринбурга

Известно, что молодая мать не справилась с управлением и сначала наехала на отбойник, после чего автомобиль отбросило в опору. Отмечается, что женщина жила не в Екатеринбурге, а в Белоярском районе.

- Ребенок находился спереди в детском удерживающем устройстве, был зафиксирован в автокресле пятиточечным ремнем безопасности, само кресло закреплено в автомобиле в соответствии с требованиями.

Девочку доставили в больницу с сотрясением головного мозга. Фото: отделение пропаганды управления ГИБДД Екатеринбурга

К несчастью, это в столице Урала не единственная смертельная авария за прошедшие сутки. На улице Димитрова погиб 8-летний мальчик, который катался вместе со старшим братом. Недавно мальчикам подарили питбайк, но в воскресенье они ослушались маму с папой и выехали за пределы участка.

Дети не уступили дорогу Peugeot и попали под колеса. 10-летний мальчик доставлен в больницу с переломом черепа.

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