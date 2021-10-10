Челябинский тракт встал в пробку из-за аварии с участием детей на мопеде

Пробка растянулась на два километра. Фото: Google maps

Выезд из Екатеринбурга со стороны Челябинского тракта оказался заблокирован из-за аварии с участием несовершеннолетних, которые передвигались на мопеде. Об этом «КП» сообщили очевидцы.

- Движение затруднено. В правом ряду произошла авария, пострадали дети на мопеде, - сообщил «Комсомольской правде» читатель.

Движение на участке практически парализовано. Фото: Яндекс карты

Ситуация на дороге осложняется еще и частичным перекрытием из-за строительства последнего участка ЕКАД.

- В связи со строительством транспортной развязки перекрыт съезд с ЕКАД на М-5 «Урал». Движение осуществляется по временной схеме организации дорожного движения. Будьте внимательны, следите за знаками, соблюдайте дистанцию и скоростной режим! – говорится в сообщении ФКУ «Уралуправтодор».

Получить комментарий в отделении пропаганды городского управления ГИБДД не удалось.

Напомним, что 9 октября на Уралмаше водитель Kia Rio сбил 9-летнего мальчика на самокате.