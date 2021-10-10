На Уралмаше водитель Kia Rio перепутал сигналы светофора и сбил 9-летнего самокатчика

Водитель привлечен к административной ответственности по статье 12.12 КоАП РФ «Проезд на красный сигнал светофора». Фото: УГИБДД Екатеринбурга

Вечером 9 октября в Екатеринбурге водитель Kia Rio сбил 9-летнего мальчика на самокате. Авария произошла на Уралмаше, когда мужчина двигался по Кировоградсклй в сторону улицы Бакинских Комиссаров.

Виновник ДТП пояснил, что перепутал сигналы светофора.

- К административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался два раза. Водитель прошел медицинского освидетельствования на состояние опьянения – опьянение не установлено, ремнем безопасности пристегнут, - пояснили в управлении Госавтоинспекции Екатеринбурга.

С ушибом кисти, голени и бедра мальчика доставили в больницу. После осмотра его отпустили домой.

Напомним, что в ночь на 10 октября на трассе под Каменском-Уральским произошла авария с участием трех автомобилей.