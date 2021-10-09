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Происшествия9 октября 2021 23:35

Под Каменском-Уральским произошла авария с участием трех автомобилей

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Hyundai.
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Водитель Toyota пошел на обгон и столкнулся с фурой, а потом врезался в легковушку Hyundai. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский»

Водитель Toyota пошел на обгон и столкнулся с фурой, а потом врезался в легковушку Hyundai. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский»

Под Каменском-Уральским водитель Toyota спровоцировал аварию. Сначала он пошел на обгон и столкнулся с фурой, а потом врезался в легковушку Hyundai. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

- По предварительным данным, на 70-м километре дороги Екатеринбург-Шадринск-Курган водитель Toyota Fortuna при выполнении обгона допустил столкновение с попутным автомобилем Scania. В результате допустил столкновение со встречным автомобилем Hyundai. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Hyundai. Пассажир находился на переднем сиденье справа, - рассказали «КП» в отделении пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области.

Напомним, что в августе в Каменске-Уральском насмерть сбили бабушку с внучкой.