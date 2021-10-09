Водитель Toyota пошел на обгон и столкнулся с фурой, а потом врезался в легковушку Hyundai. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский»

Под Каменском-Уральским водитель Toyota спровоцировал аварию. Сначала он пошел на обгон и столкнулся с фурой, а потом врезался в легковушку Hyundai. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

- По предварительным данным, на 70-м километре дороги Екатеринбург-Шадринск-Курган водитель Toyota Fortuna при выполнении обгона допустил столкновение с попутным автомобилем Scania. В результате допустил столкновение со встречным автомобилем Hyundai. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Hyundai. Пассажир находился на переднем сиденье справа, - рассказали «КП» в отделении пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области.

Напомним, что в августе в Каменске-Уральском насмерть сбили бабушку с внучкой.