После ДТП в Каменске-Уральском, в котором погибли бабушка и девочка, на водителя завели уголовное дело

За рулем иномарки в момент ДТП находился Сергей Лаптов. Фото: соцсети/УГИБДД по Свердловской области

18 августа в 20:52 по местному времени в городе Каменск-Уральский произошло смертельное ДТП, в котором погибли 69-летняя женщина и ее 8-летняя внучка.

Пешеходы переходили дорогу в ста метрах от пешеходного перехода по линии тротуара в районе дома №1 по улице Пушкина. На проезжей части бабушку с внучкой сбил автомобиль «Мазда-СХ-5», за рулем которого, по информации «КП-Екатеринбург», находился 36-летний местный житель Сергей Лаптов. После этого пешеходов отбросило на встречный автомобиль «Рено».

- Прокуратура Каменска-Уральского взяла на контроль ход расследования уголовного дела с гибелью двух пешеходов, в том числе восьмилетней девочки, в ДТП, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На место трагедии выезжал городской прокурор Владимир Васильев. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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