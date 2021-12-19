Директор океанариума в Екатеринбурге обратилась в полицию после обвинения в жестоком обращении с дельфинами

В океанариуме ответили зоозащитникам, обвиняющим их в жестоком обращении с животными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор океанариума в Екатеринбурге Екатерина Показаньева обратилась в полицию после обвинения в жестоком обращении с дельфинами. Она заявила, что информация, распространяемая в сети, не соответствует действительности.

- Мы готовы предоставить все видеозаписи тренировочных процессов всем заинтересованным государственным органам. Поэтому, сегодня нами подано заявление в правоохранительные органы за распространение заведомо ложных сведений и для привлечения людей, которые распространили эту информацию, к уголовной ответственности, - рассказала директор океанариума «КП-Екатеринбург».

Специалистами океанариума после распространения информации о жестоком обращении с животными была проведена внутренняя проверка. Они просмотрели видео тренировочных процессов за несколько месяцев и не обнаружили фактов, подтверждающих любое жестокое обращение.