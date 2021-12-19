«Тренер шлепает по воде»: в океанариуме Екатеринбурга ответили на обвинения в жестоком обращении с дельфинами

Людей, которые распространили информацию о жестоком обращении с дельфинами, хотят привлечь к уголовной ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зоозащитники обвинили океанариум Екатеринбурга в жестоком обращении с дельфинами после распространения в сети видео, на котором сотрудники во время тренировки якобы бьют животных палками. Однако, как утверждают в океанариуме, видео - фейк. Специалисты провели внутреннюю проверку, отсмотрев видео тренировок за несколько месяцев и не нашли фактов, подтверждающих любое жестокое обращение с животными.

"Палку" используют, чтобы шлепками по воде показать, где дельфину нужно вынырнуть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор океанариума Екатеринбурга Екатерина Показаньева сделала официальное заявление после публикации видео с тренировок:

- Информация о жестоком обращении с животными, распространяемая в сети, не соответствует действительности.

В анонимно распространенном видео показан тренировочный процесс, который состоит из определенных элементов. Дельфин заныривает в воду, и тренер, посредством таргета (указки), шлепками по воде показывает, где дельфину нужно вынырнуть. Дельфин, используя эхолокацию, понимает, где он должен оказаться. Ввиду использованного ракурса на видео, складывается впечатление, что тренер попадает по дельфину, находящемуся перед ним, но при покадровом просмотре видно, что это не так: тренер шлепает таргетом по воде. На видео видно, что последующими хлопками тренер пытается привлечь внимание дельфина, который оказался не на своей позиции.

Мы специально повторили этот элемент, сняв его с нескольких ракурсов - посмотрите сами.

В океанариуме более 3 000 обитателей, и мы со всей ответственностью заботимся о каждом из них. Миссия нашего океанариума в том, чтобы через любовь к животным воспитывать в людях человечность.

В океанариуме заверили, что тренировочный процесс построен только на позитивном подкреплении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также Екатерина Показаньева заявила, что написала в полицию заявление за распространение заведомо ложных сведений для привлечения людей, которые опубликовали информацию о якобы жестоком обращении с дельфинами, к уголовной ответственности. Она сказала, что океанариум готов предоставить все видеозаписи тренировок всем заинтересованным государственным органам.

- Дельфины - очень эмоциональные животные. Если дельфина обидеть, он не подойдет больше к тому человеку, который сделает это. Наш тренировочный процесс построен только на позитивном подкреплении, - отметила директор океанариума.

Кстати, океанариум Екатеринбурга первым в России получил лицензию на осуществление деятельности по содержанию животных, регулируемой Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.