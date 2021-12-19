В Екатеринбурге сотрудников океанариума обвинили в жестоком обращении с дельфинами

Зоозащитников возмутило отношение тренеров к дельфинам Фото: скриншот с видео

Сотрудников океанариума в Екатеринбурге обвинили в жестоком обращении с дельфинами. В Instagram появилось видео с тренировки животных, на котором видно, что животных бьют палками.

- Чтобы дельфины удивляли вас на шоу их предварительно забивают палками, - написал автор видео Павел Драпов на своей странице в Instagram. - Руководство очевидно поддерживает такой «стиль» дрессуры. Ведь только так дельфины работают в руках этих монстров. И все это для вас люди! Насколько вам нравится смотреть на дельфинов, которые прыгают перед вами из страха быть избитыми человеком, которому они хотят доверять??

Автор видео написал, что кадры были сняты в начале декабря, когда дельфинов готовили к выступлению в новой программе. Он призывает максимально распространить опубликованное им видео, чтобы океанариуму «было сложнее замять эту историю». Одна из зоозащитниц дельфинов уже отреагировала на ситуацию и заявила на своей странице в Instagram «wild_dolphin_girl», что обратилась в МВД Екатеринбурга.

- Как только обращение зоозащитников поступит в территориальное УВД, оно будет в установленном порядке зарегистрировано, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - По нему проведут проверочные мероприятия, опросят владельцев заведения и примут обоснованное решение с принятием мер реагирования, если информация о насилии над животными подтвердится.

В Океанариуме корреспонденту «КП-Екатеринбург» по телефону горячей линии посоветовали обратиться к маркетологу, который обещал предоставить комментарий позже. До директора Океанариума дозвониться на момент публикации материала не удалось.