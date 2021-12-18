В Екатеринбурге перевозчики игнорируют маршрут № 01

Перевозчика пока найти на маршрут не могут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга не может найти перевозчика для организации пассажирских перевозок на автобусном маршруте № 01, который будет курсировать от станции метрополитена «Ботаническая» до аэропорта «Кольцово».

Стоимость контракта составляет 16 миллионов рублей. Для организации перевозок у фирмы должно быть не менее 8 автобусов вместимостью не менее 82 пассажиров.

На конкурс на сайте госзакупок за прошедшее время не было подано ни одной заявки, поэтому конкурс продлили до 28 декабря 2021 года. Администрация Екатеринбурга планировала запустить маршрут с 1 января 2022 года.

Напомним, что стоимость проезда на обновленном маршруте составит 28 рублей. Хотя уже с 1 февраля мэрия намерена поднять стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга до 33 рублей.

Ранее стало известно, что из Екатеринбурга до Верхней Пышмы на линию вывели трамвай для технической обкатки маршрута.

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