Из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму начали ходить трамваи

Протяженность трамвайной линии будет достигать18 километров Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале начали тестировать трамвайную линию из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Специальный вагон в течение недели будет ездить по маршруту, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Для технического прогона используется вагон, оборудованный специальными измерительными приборами и оснасткой, который движется по путям со скоростью два километра в час, - говорится в сообщении.

При этом трамвайная линия на территории Верхней Пышмы готова 99%, а в Екатеринбурге – на 90%. Сейчас осталось выполнить работы по благоустройству прилегающей к путям территории. Этим займутся, когда сойдет снег.

Напомним, что трамвайная линия строится в рамках концессионного соглашения между правительством Свердловской области и компанией «Верхнепышминский трамвай», которая входит в группу «Мовиста Регионы».

Согласно этому соглашению, в Верхней Пышме построят современное высокотехнологичное депо. Пока оно находится на стадии проектирования. Осенью уже был заложен первый камень в его основание. Кроме того, должны закупить 11 односекционных низкопольных трамваев. В проект вложат около 1,9 миллиарда рублей. Протяженность трамвайной линии будет достигать18 километров. На маршруте 25 остановок. Время пути между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будет 20-30 минут.

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