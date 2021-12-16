Цены в общественном транспорте Екатеринбурга поднимут с 1 февраля 2022 года

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает с 1 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале декабря стало известно о том, что метрополитен и Гортранс попросили Региональную энергетическую комиссию (РЭК) увеличить тарифы на перевозку пассажиров. Сегодня, 16 декабря, мэр Алексей Орлов заявил о том, что в 2022 году повысится стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга.

- В этом году повышения цен на общественный транспорт не будет. Но в следующем году это повышение произойдет. Новые тарифы установят с 1 февраля. Сейчас все документы находятся в РЭК, - сказал Алексей Орлов.

Напомним, в метрополитене заявили, что себестоимость поездки для одного пассажира сейчас составляет 42 рубля, хотя билет стоит только 32. В свою очередь Гортранс, отвечающий за муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи, заявил, что себестоимость перевозки одного пассажира – 37 рублей. Сейчас же горожане платят 28. РЭК в ближайшее время должен рассмотреть это предложение.