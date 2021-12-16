Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 16 декабря: сотня запертых кошек, ночные морозы и поиски Ивана Парохонько

Новости Екатеринбурга: утро 16 декабря Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 16 декабря 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

На ВИЗе в одной из квартир дома по улице Татищева зоозащитники нашли сотню кошек, которые жили в антисанитарных условиях. Тревогу забили соседи, когда узнали, что женщина сняла эту квартиру специально для кошек.

Нестерилизованные питомцы стали активно плодиться, и теперь зоозащитники не знают, куда девать такое количество кошек и котов. Хозяева квартиры дали три дня на выселение кошек.

К выходным в Свердловскую область вернутся морозы. Так, в пятницу, 17 декабря, на Среднем Урале начнется снег, днем в Екатеринбурге будет до – 6 градусов, а на крайнем севере – до -11.

В субботу, 18 декабря, будет холоднее: ночью в регионе прогнозируют от – 5 до – 10, на крайнем севере до – 20 градусов. Днем: до – 7 градусов.

Полиция Свердловской области ведет поиски 38-летнего Ивана Парохонько из деревни Медведево под Челябинском. Мужчина ушел 5 декабря в темно-синем пуховике с капюшоном, черных сапогах, спортивных штанах и шапке камуфляжного цвета.

Его рост 157 сантиметров, худощавый, волосы русые, глаза голубые.