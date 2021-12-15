В Екатеринбурге нерадивая хозяйка держала в съемной квартире почти 100 кошек

Фото: предоставлено зоозащитниками

В Екатеринбурге зоозащитники наткнулись на квартиру, в которой нерадивая хозяйка держала порядка ста кошек. Животные жили в жуткой антисанитарии, на запах из жилища неоднократно жаловались соседи. Как оказалось, апартаменты были съемными, хозяйка помещения даже не знала, что в помещении находится столько животных.

- Хозяйка кошек явно неадекватная, она сняла квартиру специально для кошек, но стерилизовала их, поэтому они плодились со страшной скоростью. В приютах нет столько места, чтобы принять такое количество питомцев не может, мест нет, - рассказывает «КП-Екатеринбург» зоозащитница по имени Алена.

Как только хозяйка квартиры узнала о хвостатых жильцах, она дала три дня на их официальное выселение, в противном случае она пригрозила взорвать петарду и разогнать всех усатых. Зоозащитники переживают, что кошки не выдержат зимних холодов, и ломают голову над тем, как пристроить их в хорошие руки в столь короткий срок.

Фото: предоставлено зоозащитниками

Напомним, ранее стало известно, что пенсионерка из Екатеринбурга обратилась за помощью к зоозащитницам с просьбой найти новых хозяев ее тридцати питомцам. Три десятка кошек обитают в скромной «однушке» вместе с 62-летней хозяйкой на Синих Камнях.

Пушистых практически сразу стерилизовали. Теперь им ищут заботливых хозяев. Все кошки разного возраста – от года до шести лет. Волонтеры признаются, что пристроить такое огромное количество животных почти нереально.