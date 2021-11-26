«Ей уже нечем их кормить»: Пенсионерка из Екатеринбурга отдает тридцать кошек, с которыми ютится в «однушке»

Три десятка кошек обитают в скромной «однушке» вместе с 62-летней хозяйкой на Синих Камнях. Фото: предоставила волонтер Наталия.

Пенсионерка из Екатеринбурга обратилась за помощью к зоозащитницам с просьбой найти новых хозяев ее тридцати питомцам. Три десятка кошек обитают в скромной «однушке» вместе с 62-летней хозяйкой на Синих Камнях.

- Женщина, которая живет в однокомнатной квартире с кошками необщительная, пускает к себе только двух волонтерш. Она не страдает скопидомством, не бомжует. В ее жилище есть сильный запах, но нет завалов, там обычная, скромная обстановка, - рассказывает волонтер Наталия. – Она из жалости пристраивала к себе бездомных кошек. Не стерилизовала. Они расплодились. Возможно, у этой женщины проблемы с ментальным здоровьем.

Волонтеры просят всех, кто обеспокоен жизнью питомцев не оставаться в стороне. Фото: предоставила волонтер Наталия.

Зоозащитники уже стерилизовали всех кошечек. Теперь они ищут для них заботливых хозяев. Все кошки разного возраста – от года до шести лет. Волонтеры признаются, что пристроить такое огромное количество животных почти нереально.

- Все кошки ласковые, не дикие. Конечно, бывает, что между собой конфликтуют, но побесятся и успокоятся. К людям они готовы пойти на ручки, общительные. Чаще всего забирают и любят рыженьких, - продолжает Наталия. - Также есть серые, черно-белые. Пушистые и короткошерстные. Есть два мальчика пушистых, черных, а один из них размером, как Мейн-кун. Кошек много, они все разные и им нужна помощь. Нужно хотя бы изолировать их от других, избавить от глистов. Некоторые из них худоватые, потому что мало едят.

Все кошки разного возраста – от года до шести лет. Фото: предоставила волонтер Наталия.

Конечно, не все жители дома, где сейчас живут кошки, благосклонны к такому соседству. Поэтому, волонтеры боятся, что на женщину и ее питомцев «натравят» всевозможные инстанции. Но бороться за комфортную кошачью жизнь, они намеренны до конца.

- Понимаете, соседи это же, как бомба замедленного действия, которая очень быстро может рвануть. Они наблюдают за происходящим, начинают суетиться. А могут приехать новые жильцы, которым не понравится такое соседство. Тридцать кошек для обычного человека та еще морока. Но хозяйка кошек пенсионерка и убирается в квартире из последних сил. Но капитальную уборку с едкими химическими средствами ведь не устроишь, там питомцы, - делится женщина.

Принять кошку желающим можно после разговора с зоозащитниками. Фото: предоставила волонтер Наталия.

Волонтеры просят всех, кто обеспокоен жизнью питомцев не оставаться в стороне. Приветствуется помощь в виде транспорта. Также волонтеры нуждаются во временной передержке. Принять кошку желающим можно после разговора с зоозащитниками.

Конечно, не все жители дома, где сейчас живут кошки, благосклонны к такому соседству. Фото: предоставила волонтер Наталия.

Будущих хозяев просят писать сообщения волонтеру по номеру: 8-912-213-50-09 Наталия.

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