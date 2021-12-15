В Свердловской области ищут мужчину из челябинской глубинки

В день пропажи мужчина был одет в темно-синий пуховик.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области ищут 38-летнего Парохонько Ивана Михайловича из деревни Медведево Челябинской области. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт» о местонахождении свердловчанина ничего неизвестно с 5 декабря 2021 года.
В день пропажи мужчина был одет в темно-синий пуховик с капюшоном, черные сапоги, спортивные штаны и зеленую камуфляжную шапку.
Приметы:
Рост: 157 сантиметров
Телосложение: худощавого
Волосы: русые
Глаза голубые.
О местонахождении пропавшего неизвестно с 5 декабря. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Парохонько Ивана Михайловича, просим позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).
Напомним, что в Верхней Пышме несколько дней ищут 16-летнего Ушенина Евгения и 15-летнего Холуенко Ярослава. Подростков не могут найти с 5 декабря.