В Свердловской области ищут мужчину из челябинской глубинки

В день пропажи мужчина был одет в темно-синий пуховик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ищут 38-летнего Парохонько Ивана Михайловича из деревни Медведево Челябинской области. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт» о местонахождении свердловчанина ничего неизвестно с 5 декабря 2021 года.

В день пропажи мужчина был одет в темно-синий пуховик с капюшоном, черные сапоги, спортивные штаны и зеленую камуфляжную шапку.

Приметы:

Рост: 157 сантиметров

Телосложение: худощавого

Волосы: русые

Глаза голубые.

О местонахождении пропавшего неизвестно с 5 декабря. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Парохонько Ивана Михайловича, просим позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

Напомним, что в Верхней Пышме несколько дней ищут 16-летнего Ушенина Евгения и 15-летнего Холуенко Ярослава. Подростков не могут найти с 5 декабря.