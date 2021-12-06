В Верхней Пышме ищут двух подростков в летней одежде

Розыском пропавших занимается МО МВД России "Верхнепышминский".
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Верхней Пышме несколько дней ищут 16-летнего Ушенина Евгения и 15-летнего Холуенко Ярослава. Подростков не могут найти с 5 декабря, сообщает поисковой отряд «Прорыв».
Холуенко Ярослав в день пропажи был одет в черные сланцы, красную футболку и синие шорты.
Приметы:
Цвет волос: черные
Телосложение: среднее
Цвет глаз: карие
Холуенко Ярослав в день пропажи был одет в черные сланцы. Фото: поисковой отряд "Прорыв"
Ушенин Евгений в день пропажи был одет в серые спортивны штаны, черную олимпийку на молнии и черные сланцы.
Приметы:
Цвет волос: русые
Телосложение: среднее
Цвет глаз: светлые
Рост: 170 сантиметров
Ушенин Евгений в день пропажи был одет в серые спортивны штаны. Фото: поисковой отряд "Прорыв"
Всем, кому что либо известно о место нахождении пропавших подростков, огромная просьба звонить руководителю отряда Наталии Лиса 8-900-044-02-20. Розыском пропавших занимается МО МВД России "Верхнепышминский". Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят также обращаться по телефону 8 (34368) 5-43-44.