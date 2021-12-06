В Верхней Пышме ищут двух подростков в летней одежде

Розыском пропавших занимается МО МВД России "Верхнепышминский". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме несколько дней ищут 16-летнего Ушенина Евгения и 15-летнего Холуенко Ярослава. Подростков не могут найти с 5 декабря, сообщает поисковой отряд «Прорыв».

Холуенко Ярослав в день пропажи был одет в черные сланцы, красную футболку и синие шорты.

Приметы:

Цвет волос: черные

Телосложение: среднее

Цвет глаз: карие

Холуенко Ярослав в день пропажи был одет в черные сланцы. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

Ушенин Евгений в день пропажи был одет в серые спортивны штаны, черную олимпийку на молнии и черные сланцы.

Приметы:

Цвет волос: русые

Телосложение: среднее

Цвет глаз: светлые

Рост: 170 сантиметров

Ушенин Евгений в день пропажи был одет в серые спортивны штаны. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

Всем, кому что либо известно о место нахождении пропавших подростков, огромная просьба звонить руководителю отряда Наталии Лиса 8-900-044-02-20. Розыском пропавших занимается МО МВД России "Верхнепышминский". Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят также обращаться по телефону 8 (34368) 5-43-44.