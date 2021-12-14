По сценарию звезды «Уральских пельменей» Юлии Михалковой снимут сериал

К тому же, Михалкова признается, что написание сценария – это нелегкая работа и труднее, чем писать книгу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова совместно с другими авторами написала сценарий к новому комедийному сериалу. На это у актрисы ушло чуть больше трех месяцев. Об этом она написала на своей личной странице в Facebook.

- Больше трех месяцев, а точнее 97 дней мы с командой актеров писали сценарий моего комедийного сериала. Так как у меня большая часть авторов из других городов и даже из братской Беларуси, то для обсуждения сценарных поворотов и психологических портретов героев я ежедневно по несколько раз выходила в «зум», - написала Юлия Михалкова.

При этом Михалковой приходилось буквально устраивать рабочие встречи то на мероприятиях, то на посиделках с друзьями, которые слушали несколько часов ее разговоры с коллегами.

- Все эти три часа слушали мои «зум-конференции» и, забывая про свой сочный стейк начинали сопереживать героям будущего сериала, - пишет актриса.

К тому же, Михалкова признается, что написание сценария – это нелегкая работа и это гораздо сложнее, чем писать книгу. Вскоре актриса планирует приступить к съемкам. Также у своих подписчиков она спросила, хотели бы они оформлять онлайн-подписку, чтобы посмотреть новый сериал.

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